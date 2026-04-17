Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВС РФ укрепили свою мощь и теперь могут дать отпор «кому угодно». Об этом военный рассказал порталу News.ru.

По мнению Липового, планы западных стран ослабить Россию провалились. Генерал-майор заявил, что сейчас Европа делает все, чтобы нанести удар по военной, политической и экономической мощи России. Однако Россия, наоборот, стала сильнее: ее армия теперь находится «в самом готовом состоянии».

«Российские бойцы, имеющие опыт, получившие новые виды техники, готовы воевать с кем угодно, с любым агрессором, который посмеет напасть на нашу территорию», - подчеркнул Липовой.

В феврале, выступая на коллегии ФСБ, президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России очень хотят нанести ей «стратегическое поражение», но «сами себя доведут до крайней черты». Он подчеркнул, что они «потом пожалеют».