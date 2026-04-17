Немецкий бизнес обяжут отпускать сотрудников на военные сборы
Новый президент Ассоциации резервистов Германии Бастиан Эрнст заявил, что работодатели должны отпускать сотрудников на военные учения. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.
Сейчас в Германии действует правило, согласно которому резервисту нельзя отправиться на сборы без одобрения работодателя. Эрнст хочет сделать обязательными учения продолжительностью до шести недель в год.
Поддержку Эрнсту оказывает политик от ХДС Томас Рёвекамп, глава Комитета по обороне. Он хочет смягчить действующий «принцип двойной добровольности».
В контексте немецкого Бундесвера это означает ситуацию, когда для прохождения сборов должны совпасть два «да»: первое «да» от гражданина (человек имеет право отказаться от сборов); второе «да» от работодателя. По мнению Рёвекампа, Германия не может позволить себе резерв, который функционирует «исключительно на добровольной основе».
39-летний Эрнст стал самым молодым президентом немецкой Ассоциации резервистов. Он также хочет создать отдельную организацию для молодых резервистов.
Сейчас в немецкой армии служат около 185 400 человек - примерно на 3300 больше, чем планировалось на март 2025 года. В соответствии с новыми требованиями НАТО Германия должна быть в состоянии предоставить до 460 тысяч военнослужащих в случае кризиса. Министр обороны Борис Писториус намерен значительно увеличить численность войск: 260 тысяч военнослужащих плюс 200 тысяч резервистов к 2035 году.
С 2026 года 18-летние немцы обязаны заполнить анкету и пройти медицинское обследование. Однако сама служба пока остается добровольной.