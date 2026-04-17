Шахта «Запорожская» перешла под контроль ВС РФ

Российские бойцы взяли под контроль шахту «Запорожская» в районе города Родинское. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, войска группировки «Центр» продолжают «продвигаться в тяжелых встречных боях с противником».

«Западнее Родинского под контроль ВС РФ перешла шахта «Запорожская»», — написал он.

Также, по данным военкора, продолжается зачистка территории между Родинским и Новоалександровкой. А Севернее Гришино штурмовые группы ВС России атакуют южные окраины Новоалександровки и Васильевки.

Стало известно о «невосполнимой потере» Киева

Ранее Минобороны России заявило об освобождении села Волчанские Хутора в Харьковской области. Успеха добилась группировка войск «Север».