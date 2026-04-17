Министр обороны Эстонии усомнился в способности Европы воевать с Россией

Европа не готова противостоять Москве в одиночку, и США должны будут помочь ей в случае нападения России. Об этом в интервью Reuters заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он подчеркнул, что Европа пока не готова самостоятельно обеспечить свою военную мощь.

«Достигли ли мы желаемого? Нет. Всем нам [членам НАТО] необходимо больше инвестировать в оборону. <…> Я доверяю США, и да, я доверяю всем нашим союзникам», — сказал министр.

По словам Певкура, США нуждаются в Европе так же сильно, как Европа нуждается в США, и поэтому он не верит в то, что «НАТО рухнет». Министр подчеркнул, что НАТО сейчас следует сосредоточиться на прекращении боевых действий в Иране, так как это позволит США переключиться на Украину.

«Как только этот вопрос будет решен, появится возможность переключить больше внимания США на Украину. Для нашего региона это остается главной проблемой. <…> Не бывает 50 лет абсолютной безоблачности. Возникают разногласия и проблемы, и их нужно преодолевать», — отметил он.

12 апреля президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон потратил «триллионы долларов на НАТО», чтобы помочь членам альянса «защититься от России». Трамп отметил, что это «немного нелепо». Кроме того, в апреле Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «не боится» НАТО.

В марте генсек НАТО Марк Рютте в докладе за 2025 год назвал Россию «самой значительной» угрозой» для НАТО и евроатлантического региона.

А в феврале Служба внешней разведки (СВР) Эстонии сообщила, что Россия вряд ли нападет на страны НАТО в ближайшие годы, но «продолжит применять различные формы гибридной войны».