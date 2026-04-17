Стало известно о новом наступлении ВС РФ

ВС РФ ведут наступление в районе села Вольное на добропольском направлении. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на военные Telegram-каналы.

Источники заявляют, что штурмовики продвигаются по лесополосам в направлении ключевой рокадной трассы Доброполье — Краматорск.

Военкор Юрий Котенок рассказал о продвижении ВС РФ к населенным пунктам Анновка и Кутузовка по высотам к западу от Вольного. Восточнее фиксируется наступление в сторону балки Великая.

Кроме того, военные вдут бои на юге и юго-востоке города Белицкое под Добропольем. По данным военкора, продвижение также есть вдоль дороги Дорожное — шахта Белицкая.

Ранее стало известно, что ВС РФ охватывают Белицкое с южной стороны, а также вклиниваются в оборону противника в сторону Шевченко.