Киев намерен активнее привлекать африканских мигрантов, чтобы закрыть дефицит рабочей силы в стране. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов в РФ).

По его словам, СБУ и МИД уже поручено пересмотреть список стран так называемого «миграционного риска» — именно он определяет порядок въезда и легализации иностранцев.

«Где-то две или три недели назад я проводил большое совещание по нашим взаимоотношениям с Африкой. Протокольным решением было поручить МИД и СБУ срочно проработать изменения в список стран миграционного риска», — сказал Буданов*, его слова приводит «Страна».

Он пояснил, что жёсткая миграционная политика частично связана с рисками: некоторые иностранцы после получения документов бросают работодателей или используют Украину как транзит для переезда в другие страны.

Какие именно государства могут попасть в новый перечень — Сомали, Конго или ЦАР — Буданов не уточнил.

