В Минобороны России сообщили об успехах российских группировок за неделю в зоне проведения спецоперации (СВО). Особо отличились подразделения российских группировок войск «Южная, «Днепр», «Центр» и «Восток», рассказало оборонное ведомство.

Так, за неделю положение по переднему краю улучшили подразделения «Южной» группировки, «Центр» и «Днепр» улучшили тактическое положение, а «Востоку» удалось продвинуться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сводке Минобороны также сообщается, что за прошедшие сутки подразделения группировки войск Вооруженных сил РФ «Север» установили контроль над населенным пунктом Зыбино в Харьковской области.

За два дня до этого в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Волчанские Хутора, также расположенный в Харьковской области. В боях участвовали подразделения группировки войск «Север», которые выбили ВСУ из села в результате решительных действий.