Европейский союз (ЕС) планирует затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к потенциальной войне с Россией.

Об этом заявил начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина, его слова приводит Le Soir.

«2030 год станет трудным временем для Европы (...). К 2030 году нам необходимо быть в состоянии сказать российскому руководству, что даже без американцев они не выиграют войну против Европы. У нас еще есть несколько лет. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые выигрывают для нас это время. Вот поэтому мы их так активно поддерживаем», — утверждает он.

При этом Вансина заявил, что «не хочет пугать население», поскольку Россия не собирается нападать «сегодня вечером, завтра, послезавтра, через месяц или даже через год». Однако он призвал европейские страны все равно наращивать траты на оборону. По его словам, это необходимо, чтобы достигнуть «стратегической автономии» от США, с которыми отношения Евросоюза ухудшились.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские страны в намерении продолжать боевые действия на территории Украины. Представитель Кремля подчеркнул, что любые действия по наращиванию военных устремлений киевского режима не способствуют поиску мирного урегулирования.