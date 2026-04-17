Активное наступление ВС РФ продолжается сразу на многих участках фронта. Как сообщает «Царьград», пока одни источники заявляют о возможном форсировании Днепра, другие говорят о срыве «крупнейшего вторжения» под Брянском.

Бои по всей линии фронта

На константиновском направлении бои идут на прежних рубежах. ВС РФ усиливают давление непосредственно на Константиновку и гарнизон ВСУ, а также пытаются охватить город с флангов. На южных подступах есть «закреп» в Степановке и Берестке. На восточном фланге украинская армия еще удерживает линию обороны, что создает угрозу для маршрутов выдвижения ВС РФ в восточные районы города.

«В связи с этим русское командование перераспределяет силы. Часть подразделений атакуют украинские позиции севернее Ступочек вместо прямого штурма Константиновки. ВСУ испытывают нехватку личного состава для обороны всего периметра такого крупного города. Значительное количество подготовленных позиций между Константиновкой и Ступочками остаются незанятыми», — заявил полковник украинской армии Владимир Антонюк.

ВСУ предпочитают занимать оборону в глубоких городских подвалах, вступая в бой лишь при приближении ВС РФ к позициям. При этом противник рассчитывает на численное превосходства, а российским военным приходится накапливать силы в прилегающих дачных поселках.

На славянском направлении продолжается ожесточенное сражение за выход к Рай-Александровке. ВСУ контратакуют, однако российские подразделения выровняли фронт в районе Каленики — Кривая лука.

По информации канала «Донбасский Партизан», в районах Кривой Луки и Озерного ведется плотная артиллерийская работа. Позиции противника находятся под постоянным огневым воздействием — это направлено на изматывание и срыв попыток стабилизации линии фронта украинскими бойцами.

Красный Лиман остается под регулярными ударами, которые позволяют давить на оборону противника и дестабилизировать его подразделения. В лесных массивах восточнее ВСУ предприняли попытку просачивания малыми группами, однако она была пресечена.

На сумском направлении подразделения ВС РФ продвинулись южнее Варачино. В Мирополье продолжаются боевые действия, но большая часть населенного пункта уже под контролем российских военных.

На харьковском направлении группировка войск «Север» заявила о взятии Волчанских Хуторов. Бои продолжаются вблизи госграницы на рубеже Зыбино — Волоховка — Охримовка, а также в лесополосах восточнее Симиновки. Сообщается о тактических успехах ВС РФ на Великобурлукском участке, что оттягивает резервы ВСУ с Купянска.

«Форсирование» Днепра и срыв вторжения

Источники обеих сторон внезапно стали заявлять о том, что ВС РФ начали форсировать Днепр, выходя по направлению к Херсону. Информацию активно обсуждают и американские ресурсы. При этом военный обозреватель Михаил Дегтярев не согласен со слухами.

«Ряд каналов в нашем российском сегменте начали утверждать, мол, мы форсировали Днепр и закрепились на правом берегу. Могу со всей ответственностью сказать, что это бред и ничего общего с реальностью не имеет. Никто сейчас форсировать Днепр и создавать плацдарм не будет. Ни украинцы, им хватило Крынок, ни мы — на это нет достаточных сил у группировки "Днепр", да и собственные Крынки нам не нужны», — заявил он.

Тем временем появились и значимые новости с приграничья. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, на днях в Харьковской и Сумской областях уничтожены крупные пункты дислокации ВСУ, которые, вероятно, противник планировал перебросить на ЛБС.

Кроме того, серия прилетов пришлась по Черниговской области. Целями стали склады, узлы ПВО, а также логистика. По мнению Лебедева, там уничтожался плацдарм ВСУ для попытки прорваться в Брянскую область. При этом координатор замечает, что ВС РФ «еще бить и бить» — противник стал сильно рассредотачиваться, пряча технику среди частных домов.