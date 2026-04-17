В ВСУ рассказали о планах в Черном море

Процесс разминирования Черного моря после окончания конфликта на Украине уже детально спланирован и разбит на несколько ключевых этапов.

Об этом заявил спикер украинских Военно-морских сил (ВМС) Дмитрий Плетенчук, передает «Новини Live».

«Первый этап продлится от 5 до 8 месяцев. Это такие срочные меры: разминирование якорных стоянок, подходных каналов и тому подобное, а также соответствующий мониторинг. Основная же фаза операции продлится от 3 до 5 лет», — рассказал он.

Плетенчук добавил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы участвовать в операции по разблокированию Ормузского пролива. По его словам, 2 корабля украинских ВМС уже прошли оценку совместимости с НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании страны разблокировать Ормузский пролив. По его словам, у Киева уже есть опыт закрытия Черного моря.