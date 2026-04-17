Убийцы в космосе: как Россия может расправиться со спутниками НАТО

Россия и США обладают технологиями для уничтожения объектов на орбите, в том числе ракетами-перехватчиками и лазерными установками. У Москвы есть целый арсенал неядерных средств, способных точечно или массово нейтрализовать космическую группировку противника, пишет Life.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин назвал голословными утверждения США, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе. Он указал, что Москва еще в 2008 году выдвинула предложение о неразмещении ядерного оружия в космосе, но США проигнорировали эту инициативу.

Самый очевидный способ убрать спутник - сбить его ракетой. США доказали, что умеют это делать, уничтожив свой неисправный аппарат еще в 2008 году. Но и у России для этих целей есть системы С-500 «Прометей» и «Нудоль», которые могут сбивать цели на высоте от 250 до 800 километров - именно там летает большинство шпионских аппаратов.

Однако иногда выгоднее не взрывать спутник, а «сломать» его дистанционно. Комплексы вроде «Пересвета» светят мощным лучом прямо в «глаз» спутнику-шпиону. После такого воздействия камера аппарата перестает видеть, что происходит на земле.

Системы радиоэлектронной борьбы (например, «Тобол») забивают эфир шумом. Из-за этого спутниковые системы навигации перестают передавать точные координаты, и связь (вроде Starlink) начинает работать с перебоями.

Также существуют маленькие спутники-инспекторы, которые могут подлетать к чужим аппаратам почти вплотную, чтобы изучить их или помешать работе. Американские СМИ писали, что для борьбы с несколькими спутниками сразу Россия разрабатывает оружие нового типа, способное создавать в космосе облака из тысяч мелких шариков.

Столкнувшись с такой «дробью» на огромной скорости, любой аппарат мгновенно превратится в решето. Считается, что такое оружие будет эффективным против спутников Starlink, которые используются ВСУ.