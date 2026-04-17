Генерал рассказал, как США «ввяжутся в войну» с Кубой

США могут использовать для операции на Кубе подразделения, сформированные из мигрировавших в страну и живущих в южных американских штатах кубинцев. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американцы «заглянут на Кубу» после «победы» над Ираном. А газета USA Today сообщила о тайной подготовке Пентагоном возможной военной операции на Кубе.

По словам генерал-майора Владимира Попова, Вашингтон может использовать мигрантов против Кубы.

«Есть вариант, что не американцы ввяжутся в войну против Кубы, а кубинцы, которые мигрировали еще после революции Фиделя Кастро, живут сейчас в южных штатах США и формируют боевые подразделения. (…) Вот они под видом кубинского ополчения могут пойти против сегодняшнего правительства», — пояснил он.

При этом, по его мнению, на готовность США высадить десант на Кубе повлияют в первую очередь переговоры с Ираном в Исламабаде.

«Там станет ясно, будут они к чему-то склоняться или, наоборот, дуэльная конфликтная ситуация будет сохраняться и боевые действия продолжатся. Многое еще зависит от того, как поведет себя [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху», — уточнил Попов, не исключив, что операция на Кубе может быть использована для отвлечения внимания от поражения в Иране.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В результате Тегеран практически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых поставок нефти и удобрений, что привело к резкому росту цен, в том числе и на бензин в США. В Европе же в настоящее время наблюдается дефицит дизеля, а цена на авиакеросин достигла 1900 долларов за тонну против 750 долларов до начала военных действий.

Первый раунд мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном прошел 11-12 апреля и закончился провалом.