Разведчик Швеции заметили у границ РФ — полет совпал с атакой БПЛА

В районе российских границ зафиксирован полёт шведского самолёта радиоэлектронной разведки S 102B Korpen. Об этом свидетельствуют данные открытых авиационных трекеров.

По имеющейся информации, борт с позывным SVF680 выполнял полёт после ночной атаки беспилотников в Ленинградской области. Самолёт находился в зоне, позволяющей вести наблюдение за радиотехнической обстановкой.

Как отмечается, подобные вылеты не являются единичными. Аналогичные маршруты фиксировались 13, 14 и 16 апреля, при этом схема полётов оставалась схожей.

S 102B Korpen создан на базе Gulfstream IV и используется для задач радиоэлектронной разведки. В открытых источниках он обозначается как платформа для перехвата и анализа сигналов радаров и систем связи.

Официальных комментариев со стороны Швеции по поводу текущего вылета не приводится. Конкретные задачи миссии не раскрываются.

Полёты подобных самолётов в Балтийском регионе происходят регулярно и связаны с мониторингом обстановки вблизи ключевых военных направлений.

Совпадение по времени с атакой беспилотников привлекло внимание к последнему вылету. При этом подтверждений связи между событиями на данный момент нет.