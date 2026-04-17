В Минобороны РФ сообщили об уничтожении блиндажей, станций связи и пунктов управления дронами ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 17 апреля.

Удар «Акации»

Артиллерийский расчет самоходной установки «Акация» уничтожил пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Украинские позиции - наземные станции, комплексы антенн и пункты запуска - бы обнаружены дронами-разведчиками.

После получения координат артиллеристы нанесли по целям удары, используя установку 2с3 «Акация». Первой серией выстрелов были разрушены антенные мачты и ретрансляторы, это лишило ВСУ связи. Последующие удары уничтожили укрытия операторов.

В Минобороны подчеркнули, что операция позволила существенно снизить активность дронов ВСУ на этом участке и обеспечила скрытность выдвижения российской пехоты.

Обстановка под Константиновкой

Операторы российских дронов уничтожили несколько приоритетных целей под Константиновкой, сообщили в Минобороны РФ. В частности, FPV-дроны ликвидировали тяжелый украинский гексокоптер R-18 «Баба-яга», станцию связи и замаскированный укрепленный блиндаж ВСУ.

Цели были обнаружены во время мониторинга линии соприкосновения в темное время суток. В этот момент гексокоптер R-18 готовился нанести удар по позициям российских подразделений. Дрон «Баба-яга» был уничтожен тараном.

Затем российская разведка засекла станцию связи, которую ВСУ использовали для координации действий и корректировки огня. Координаты объекта были переданы расчету дронов-камикадзе. В результате удара станция была полностью выведена из строя.

Также в лесу был обнаружен замаскированный укрепленный блиндаж противника. Расчеты FPV-дронов нанесли по нему серию ударов.

Уничтожение артиллерии ВСУ

Российские ударные беспилотники уничтожили артиллерию ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, рассказали в Минобороны. Во время «свободной охоты» операторы барражирующих боеприпасов «Ланцет» выявили самоходную артиллерийскую установку ВСУ, которая направлялась на огневую позицию. Цель была поражена.

Параллельно дрон-разведчик обнаружил скрытые огневые позиции артиллерии ВСУ в глубине леса на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. На замаскированных точках находились установка «Богдана» и гаубица М-114.

Координаты техники были переданы расчетам ударных дронов. Орудия были поражены прямо в оборудованных укрытиях, подчеркнули в Минобороны. Техника загорелась и была полностью уничтожена.

Удар «Урагана»

Реактивная система залпового огня «Ураган» сорвала ротацию ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. Скопление украинских сил было обнаружено во время воздушной разведки.

Российские артиллеристы отправились на позиции, развернули орудия, навели и нанесли удар по целям. Все цели были поражены.

«Стертые» позиции ВСУ в Дружковке

Военкор Тимофей Ермаков заявил, что позиции ВСУ в городе Дружковка (Краматорский район ДНР) были «стерты» ударами бомб. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

В сообщении отмечается, что удар фугасными авиационными бомбами был нанесен по позициям ВСУ в частном секторе Дружковки.

Заградотряды ВСУ в Харьковской области

Telegram-канал «Северный ветер» рассказал, что заградительные отряды ВСУ не позволяют украинским подразделениям территориальной обороны отступать в Харьковской области. Об этом пишут «Аргументы и факты».

«Северный ветер» указал, что в селе Зыбино идут стрелковые бои. В сообщении отмечается, что командование ВСУ запретило войскам отступать, несмотря на колоссальные потери и отсутствие припасов.

Потери ВСУ в Сумской области

Украинские пограничники понесли серьезные потери в Сумской области. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

По данным газеты, речь идет о 5-м пограничном отряде, который находился в районе села Новая Сечь. «Северный ветер» сослался на некрологи украинских пограничников.