На Украине возникли проблемы с выплатой зарплат военным

На Украине начались проблемы с начислением зарплат военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ).

© Газета.Ru

Об этом в интервью ТАСС заявил экс-премьер-министр республики Николай Азаров, занимавший пост в период 2010–2014 гг.

«Недавно с Киевом разговаривал. Мне говорят, сейчас первые задолженности по зарплате военнослужащим появились», — сказал он.

По мнению Азарова, «есть наверняка проблемы»

«Задержка предоставления большого вот этого кредита (ЕС в размере €90 млрд — прим.), она, естественно, влияет», — отметил бывший премьер Украины.

Он подчеркнул, что приходится экономить на чем-то, чтобы выплачивать зарплату военным.

До этого стало известно, представитель Еврокомиссии Бала Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что ЕК отложила на второе полугодие 2026 года предоставление Киеву финансирования на сумму €90 млрд. Он пояснил, что на эти выплаты все еще наложено вето Венгрии и Словакии.