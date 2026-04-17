Армия РФ зачистила большой «карман» под Лиманом

Российские войска завершили зачистку большого «кармана» в районе села Старый Караван на краснолиманском направлении. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев, пишут «Аргументы и факты».

«В районе Старого Каравана наши бойцы зачистили довольно большой «карман» южнее дороги на Славянск», — уточнил он.

При этом Олег Царев отметил, что российскими военными были уничтожены несколько украинских диверсионно-разведывательных групп к востоку от Красного Лимана. Идут бои на востоке города, а также в районе Дробышева и Яровой.

В Минобороны России ранее сообщили, что расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» предотвратили попытку Вооруженных сил Украины восстановить переправу под Красным Лиманом. Расчет «Ланцетов» уничтожил инженерную технику украинских войск.