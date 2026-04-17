В США указали, что Россия нашла эффективный способ ослабить ПВО Украины

Эффективность противовоздушной обороны Украины снижается из-за применения ракет российского оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.

«Украинская противовоздушная оборона все сильнее ослабевает», — отмечается в публикации.

Как отмечает издание, на Западе старались показать, что мощность российских ракетных комплексов гораздо ниже, чем есть на самом деле. В реальных условиях видно, что американские системы ПВО не могут обеспечить эффективную защиту от «Искандеров».

До этого начальник пресс-центра группировки российских войск «Север» Василий Межевых рассказал, что расчет ОТРК «Искандер» уничтожил площадку, а также склады с ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) дальнего действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Нежина Черниговской области. Украинская сторона потеряла более 90 беспилотных летательных аппаратов и до двух взводов личного состава операторов дронов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.