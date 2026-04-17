Львовские пограничники, переброшенные командованием в Харьковскую область, несут потери, сообщает "Северный ветер".

Российские войска продолжают наступление на харьковском направлении. Серьезные потери в 3-й отдельной тяжелой механизированной бригаде (отмбр) ВСУ в результате боев в районе села Амбарного вынудили украинское командование доукомплектовать бригаду пограничниками 7-го пограничного Карпатского отряда из Львова, которые ранее несли службу на границе с Польшей.

"Часть военнослужащих ГПСУ уже уничтожена северянами", - пишет "Северный ветер".

Сложившаяся ситуация говорит о критическом уровне истощения 3-й отмбр ВСУ. Штатное пополнение из обычных мобилизационных резервов или учебных центров, судя по всему, уже недоступно.

Если раньше украинское командование латало подобные "дыры" на фронте силами наемников или спецназа, теперь делать это приходится за счет сокращения охраны собственной границы.

Ценность такого пополнения также вызывает вопросы, так как пограничники, оказавшиеся не передовой, не имеют опыта общевойскового боя в составе тяжелых бригад.