Молдавия объявила нежелательными лицами российское командование в Приднестровье

Парламент Молдавии объявил командование российской оперативной группы в Приднестровье персонами нон грата. Причина, как заявляет Кишинев, — незаконное нахождение российских военных на территории республики. Об этом заявил спикер Игорь Гросу.

В чёрный список попали командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков, его замы Дмитрий Опалев, Сергей Машенко и Сергей Ширшов, начальник штаба Марат Ярулин, а также Алексей Богомолов.

Гросу подчеркнул, что как только эти люди окажутся на правом берегу Днестра, их попросят «отправиться домой».

Ранее посол Украины в Молдавии Паун Роговей сообщил, что ВСУ заминировали границу с Приднестровьем из-за присутствия там российского военного контингента.