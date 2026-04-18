Бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящую из американских инструкторов, перебросили в Волчанский район Харьковской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник перебросил из тыловых районов в Волчанский штурмовые подразделения 214-й ОШБ (отдельной штурмовой бригады. — «Газета.Ru») «ОПФОР», — рассказал источник агентства.

Данное соединение было сформировано в 2016 году. Обычно оно выполняет роль условного противника на учениях ВСУ, но время от времени бригаду перебрасывают на разные участки фронта из-за критической ситуации, объяснили в силовых структурах.

17 апреля министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль село Зыбино в Харьковской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

Военный эксперт рассказал, что ВС РФ дало взятие Зыбино в Харьковской области

Рассуждая об успехах российских бойцов, военный эксперт Андрей Марочко отметил, что взятие Зыбино позволяет ВС РФ формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью. Он добавил, что военным предстоит установить контроль над над Волновахой в Харьковской области, где ВСУ сосредоточили «большое количество боевиков и наемников».