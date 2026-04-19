За ночь над регионами России сбито 13 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над регионами России.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких
По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Ранее поступила информация, что в Таганроге Ростовской области трое человек обратились за медицинской помощью после воздушной атаки на регион со стороны ВСУ.