В Финляндии заметили странное свечение после запуска с Плесецка

В нескольких областях Финляндии, включая Лапландию, ночью зафиксировали необычное световое явление. Об этом пишет газета Iltalehti со ссылкой на Командный центр департамента полиции региона.

По информации ведомства, после 02:30 поступили сообщения о массовых наблюдениях яркого свечения. Неопознанный светящийся объект и веерообразное пятно в ночном небе видели жители Миккели, Киурувеси, Лаппеенранту, Иливиеску и Пиетарсаари. Журналисты отмечают, что изначально было непонятно происхождение явления.

Позднее в полиции предположили, что странное свечение могло быть связано с запуском российской ракеты-носителя с космодрома Плесецк.

В ту же ночь с Плесецка запустили ракету «Союз-2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны. Запуск прошел в штатном режиме, ракета была взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома.

Космодром «Плесецк» (1-й Государственный испытательный космодром) — важнейший северный космодром России, расположенный в Архангельской области. Основанный в 1957 году, он обеспечивает пуски военных, научных и коммерческих ракет. Осуществляет запуски ракет-носителей типа «Ангара», «Союз-2», «Рокот» и др.