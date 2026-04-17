Самолет НАТО проводил разведку в районе Черного моря

Самолет-разведчик НАТО днем в четверг провел разведку в районе Черного моря. Об этом сообщило РИА Новости.

© Газета.ru

По информации агентства, самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry, который обеспечивает всепогодное наблюдение, наведение истребителей и управление боем, обнаруживая воздушные цели на больших расстояниях, вылетел из аэропорта Конья в Турции, пролетел вдоль черноморского побережья страны и над Болгарией.

Далее он залетел на территорию Румынии и, как пишет РИА Новости, начал летать кругами недалеко от границы с Украиной.

Около 16:00 мск он вернулся в воздушное пространство Болгарии.

11 апреля сообщалось, что американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил семичасовое патрулирование у российской границы над Черным морем.

До этого Польша сообщила о перехвате российского самолета Ил-20 над Балтикой.

Ранее российский дипломат заявил, что самолеты-разведчики НАТО регулярно летают возле границ РФ.