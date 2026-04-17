В момент удара в здании украинской спецслужбы в Днепропетровске могли находиться десятки сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и советники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

Собеседник агентства рассказал, что 16 апреля российские военные поразили здание управления СБУ в Днепропетровске. По данным, которым располагает подполье, в момент удара в здании находились не только сотрудники СБУ, но и советники из ЦРУ По его словам, на это указывает прибытие на Украину борта Dornier 328-310 медицинской частной военной компании (ЧВК) ADAC из Германии, который предназначен для перевозки тяжелораненых, кого нельзя перевозить обычным транспортом.

По информации подполья, в результате удара был уничтожен узел управления и разведки украинских войск. Сообщается о ликвидации около десяти сотрудников спецслужб и их западных кураторов. Собеседник агентства уточнил, что удар отличался высокой мощностью: объект в плотной городской застройке перестал существовать как целостная конструкция, а несколько этажей были полностью разрушены.

В августе прошлого года Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что российские истребители нанесли удар по украинскому спецназу и западным наемникам на острове Змеиный. По данным профильных ресурсов, удар пришелся по кадровым военнослужащим Сил специальных операций НАТО, которые действовали на скоростных катерах с базы в Румынии.

Ранее в Днепропетровске произошла перестрелка с участием СБУ и местного жителя.