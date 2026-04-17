Израиль продолжил атаки на Ливан после наступления перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила атаки на юг Ливана после вступления в силу режима прекращения огня. Об этом сообщило Национальное информационное агентство (NNA).

По имеющимся данным, под удар Израиля попали города Хиам и Дбейбин. Также зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе Западное Бекаа.

Ранее израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило о вступлении в силу 10-дневного режима прекращения огня между Израилем и Ливаном.

14 апреля стало известно, что Соединенные Штаты, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры. Дата и место встречи согласованы, другие подробности не приводились.