США заявили, что сократили военную помощь Европе

Соединённые Штаты уведомили европейские страны о возможных задержках в поставках вооружений. Причина — необходимость приоритетного обеспечения военных нужд в условиях конфликта с Ираном, об этом со ссылкой на источники передаёт агентство Reuters.

Официальные лица США проинформировали европейских коллег о вероятных задержках по ранее заключённым контрактам. Продолжающаяся война с Ираном истощает запасы оружия, пишет агентство.

Ожидается, что задержки затронут ряд государств, включая страны Прибалтики и Скандинавии.

Директор агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Хит Коллинз в свою очередь заявлял, что Пентагону потребуется несколько лет на восполнение вооружений, израсходованных в ходе операции против Ирана. Стоимость военной операции в Иране уже достигает 51 миллиарда долларов.