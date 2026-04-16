В России ответили, какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что самым опасным и смертоносным оружием для вооруженных сил Украины признаны российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Об этом пишет NEWS.ru.

В зоне СВО, по словам эксперта, появился за последнее время «целый выводок» эффективных ракетных систем, которые кардинально меняют расклад сил на поле боя.

Самым популярным видом являются оперативные крылатые ракеты «Калибр», активно работающие на поле боя, заявил собеседник издания.

Он также отметил оружие среднего поколения – «Кинжалы», гиперзвуковую ракету «Циркон» и «Орешник», массовое производство которого развернула Россия, но пока держит «в рукаве».

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы России в ночь с 15 на 16 апреля могли уничтожить запасы поставленного Западом нового вооружения ВСУ.