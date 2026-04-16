Шойгу выступил с предупреждением к Финляндии и Прибалтике

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу предупредил Финляндию и Прибалтику о праве России на самооборону в связи с возможным использованием Украиной территорий этих государств для ударов беспилотниками по РФ.

«В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России», — сказал он.

Шойгу отметил, что либо западные средства противовоздушной обороны действуют «крайне неэффективно», не замечая украинские дроны, либо Финляндия и страны Балтии «сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России».

По его словам, в последнем сценарии в силу вступает статья 51 Устава ООН о праве стран на самооборону в случае вооруженного нападения.

На днях помощник президента России Николай Патрушев назвал страны Балтии и Финляндию соучастниками атак украинских беспилотных летательных аппаратов на российские порты в Ленинградской области. Он подчеркнул, что предоставление этими государствами своего воздушного пространства для пролета ударных дронов означает прямое участие стран — членов НАТО в атаках на территорию и инфраструктуру России.

Патрушев также отметил, что жители Эстонии получают смс-оповещения и листовки, которые заранее напечатаны в типографии, о возможном появлении в небе БПЛА. Финляндия, как отметил он, «прямо заявила, что не будет требовать от Украины прекращения ударов по Ленинградской области».