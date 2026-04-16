Появились сообщения о новом наступлении ВС РФ под Красным Лиманом

ВС РФ начали наступление в районе села Крымки на краснолиманском направлении (ДНР). Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военные Telegram-каналы.

В сообщении отмечается, что при поддержке артиллерии российские войска взяли под огневой контроль дорогу к западу от села Александровка.

В Минобороны России ранее сообщили, что расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» предотвратили попытку ВСУ восстановить переправу под Красным Лиманом. Расчет «Ланцетов» уничтожил инженерную технику ВСУ.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал, что на западе от села Диброва под Красным Лиманом - лесистая местность, которую нужно постоянно зачищать. По его словам, там огромное количество так называемых лисьих нор, в которых прячутся ВСУ.