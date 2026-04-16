Днем в четверг, 16 апреля, в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе по объектам ВСУ. В этот же день стало известно об уничтожении украинских опорных пунктов в Харьковской области.

Массированный удар

В Минобороны России сообщили о массированном ударе по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые ВСУ использовали в своих целях. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

Целями операции также стали объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет и дронов.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», - подчеркнули в Минобороны.

Атака «Урагана»

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» уничтожил украинскую гаубицу М777 на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. Позицию американской гаубицы выявил беспилотник «Орлан-10». Получив координаты цели, расчет развернул «Ураган» в боевое положение и выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами с расстояния более чем в 30 километров.

Операция под Добропольем

Российские беспилотники уничтожили тяжелые коптеры ВСУ под Добропольем, рассказали в Минобороны РФ. Успешную операцию провели подразделения войск беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.

Удар «Акаций»

Самоходные артиллерийские установки «Акация» уничтожили замаскированные опорные пункты и скопления техники ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в Харьковской области.

Удары по аэродромам ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Полтавской области попали под удар военные аэродромы и авиационная инфраструктура ВСУ. Об этом рассказали «Аргументы и факты».

По данным Лебедева, целями были военные объекты под Гадячем и Камышней, а также на территории Миргородского района.