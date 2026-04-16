Ближневосточная страна выдвинула условие Израилю
Президент Ливана Джозеф Аун призвал к прекращению огня до начала переговоров с Израилем.
Об этом сообщает The Guardian.
Глава Ливана подчеркнул, переговоры будут вестись исключительно ливанскими властями, подразумевая, что поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» в них участвовать не будет.
Аун заявил, что вывод израильских войск с территории страны станет важным шагом на пути к укреплению режима прекращения огня и позволит ливанской армии передислоцироваться к границе двух стран.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Израиль и Ливан проведут первые за 34 года переговоры на уровне своих лидеров 16 апреля.