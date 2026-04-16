Взятие под контроль села Волчанские Хутора позволяет российским подразделениям активно наступать на харьковском направлении. Об этом заявил «Аргументам и фактам» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении Волчанских Хуторов в Харьковской области. Успеха смогли добиться подразделения группировки войск «Север».

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой напомнил, что населенный пункт был укрепленным районом со множеством блиндажей и долговременных огневых точек.

«Вооруженные силы Украины сознательно укрепляли это село в надежде, что это их как-то спасет и остановит продвижение наших штурмовых отрядов вглубь региона, но это не помогло», — заметил он.

Генерал подчеркнул, что освобождение Волчанских Хуторов позволяет российским штурмовикам активно идти вперед.

СМИ подсчитали, что бои за село начались почти сразу после того, когда была окончена битва за Волчанск. Многие подразделения остались на местах после победы и продолжили изнуряющие бои. Суммарно они длились 706 дней, более 100 из которых — сражения за Хутора.