Расчеты орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

© ТК «Звезда»

По информации ведомства, позиции противника обнаружили с помощью беспилотников. В лесополосах были выявлены замаскированные блиндажи, а в одном из населенных пунктов украинские военнослужащие использовали жилые дома как огневые точки.

После передачи координат артиллеристы нанесли серию точных ударов осколочно-фугасными снарядами. Огонь корректировали в режиме реального времени с воздуха.

В результате были разрушены укрепления и здания, переоборудованные под оборону. Находившиеся там силы противника ликвидированы. В Минобороны отметили, что при выполнении задачи использовались отечественные средства связи и управления, что позволило быстро и точно отработать по целям.