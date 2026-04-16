По мере выхода американцев из украинского конфликта Европа с готовностью занимает их место, наращивая свое участие в противостоянии России. Как сообщает «Царьград», ставки повышаются по мере того, как Европа добивается успехов в развитии своего военно-промышленного комплекса и общей милитаризации экономики.

Много ракет и дронов

Германия и Украина подписали соглашение о военном сотрудничестве по итогам поездки Владимира Зеленского в Берлин. Правительство страны согласилось выделить 4 млрд евро на укрепление украинской системы ПВО. Всего было подписано десять межправительственных соглашений, в том числе те, по которым Киев передает европейским компаниям свои военные разработки для их дальнейшего производства и поставок в ВСУ — программа Build with Ukraine

Основной упор сделан на возрождение украинской системы ПВО. Германия обязалась оплатить «несколько сотен» зенитных ракет для комплексов Patriot. Вероятно, речь идет о снарядах, которые немцы хотят выпускать по лицензии на своей территории. Кроме того, Берлин планирует передать Киеву 36 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.

Кроме того, немецкие власти выделят еще 300 млн евро на развитие украинских программ по созданию ракет и дальнобойных дронов. Это является продолжением политики, которую Европа проводит еще с 2024 года. По самым грубым оценкам, на нее ЕС потратил около 2 млрд евро, а вложения Германии составляют около трети от этой суммы.

В рамках Build with Ukraine фигурирует пакет соглашений между немецкими и украинскими компаниями. Например, конструкторское бюро «Луч» и компания FirePoint подписали документы о сотрудничестве с немецкой Diehl, а «Укроборонпром» и POINToX подписали меморандум о сотрудничестве по совместному производству ракетно-авиационных систем.

Телеканал отмечает, что канцлер Фридрих Мерц не один толкает свою страну на войну с Россией — к нему присоединился как крупный немецкий бизнес, так и мелкие стартапы, которые намереваются зарабатывать на конфликте.

«Германия в очередной раз подтверждает статус одного из главных военных доноров Киева. Финансирование закупок ракет для Patriot и новых установок IRIS-T — это не ситуативная поддержка, а системное действие. Берлин последовательно расширяет участие в конфликте, несмотря на собственные экономические проблемы и недовольство части общества. Берлин окончательно сорвал маску "европейского миротворца". Это уже не "поддержка", а прямое участие в вооружённом конфликте на стороне нацистского Киева», — заявил военный эксперт Юрий Баранчик.

Украинская «шестерка»

При этом следует заметить, что и Киев не сидит сложа руки. Противник системно работает над расширением своего ракетного арсенала. Во время поездки Зеленского в Берлин в Киеве была открыта ракетная выставка, на которых продемонстрировали важную для Украины «шестерку»:

перспективная зенитная ракета «Коралл» разработки КБ «Луч»;

реактивный снаряд для РСЗО «Ольха»;

крылатая ракета FP-5 «Фламинго»;

крылатая ракета Р-350М «Нептун» увеличенной дальности;

новая зенитная ракета для комплексов «Оса»;

перспективная крылатая ракета или ракета-дрон Areion — вероятно, дальнейшее развитие ракеты-дрона «Паляница».

Эксперты отмечают, что ничего экстраординарного украинские конструкторы и производители не демонстрируют — лишь берут доставшиеся от СССР изделия и модернизируют с использованием современных технологий. Каждая из украинских разработок, дошедших до серийного производства, не представляет собой чудо-оружие.

При этом противник стремится не к неуязвимым ракетам, а к производству большого количества дешевых средств поражения, каждое из которых будет дешевле и проще в производстве, чем российские средства перехвата. Производственные мощности вынесены в Европу, из-за чего РФ рано или поздно придется распространять удары с украинских тылов на страны Восточной и Западной Европы.