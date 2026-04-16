США вывели войска из одной ближневосточной страны

Соединенные Штаты, по имеющимся данным, завершили свое военное присутствие в Сирии, которое продолжалось более десяти лет.

Об этом пишет портал Clash Report в соцсети X.

«США, похоже, завершили свое военное присутствие в Сирии, последний конвой покинул базу Касрак на северо-востоке. Контроль над районом теперь переходит к сирийским силам», — сказано в публикации.

Американские войска были впервые размещены в Сирии в 2014 году под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее портал Zeteo со ссылкой на источники писал, что Пентагон получил директиву готовиться к операциям против Кубы. По его информации, документ поступил из Белого дома.