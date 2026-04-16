Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы России в ночь с 15 на 16 апреля могли уничтожить запасы поставленного Западом нового вооружения ВСУ. Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

Вероятно, получили повреждения от ударов крупнокалиберными боеприпасами порты и железнодорожные станции Украины, считает аналитик.

Он отметил, что недостаток в средствах противовоздушной обороны ВСУ испытывают уже давно.

Также, по мнению Матвийчука, России стало известно о пути подвоза техники, боеприпасов с Запада, который нарастил в последнее время поставки и БПЛА, и запчастей для ремонта.

Эксперт предположил, что это был обезоруживающий удар с точки зрения уничтожения накопленных запасов, которые Киеву поставили за период так называемого пасхального перемирия.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ВС России имеют возможность нанести удары по предприятиям Евросоюза, занимающимся производством беспилотников для ВСУ, в любой удобный для себя момент.