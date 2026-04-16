Украинское издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники сообщило о кадровых перестановках в высшем командном составе вооружённых сил Украины. По данным журналистов, генерал-майор Александр Братишко был отстранён от исполнения обязанностей руководителя оперативного командования «Восток». Причиной такого решения, как утверждается, стала потеря города Северск в Донецкой Народной Республике.

Источники издания уточняют, что на освободившуюся должность уже назначен новый командующий. Им стал генерал-майор Виктор Николюк, который ранее руководил 20-м армейским корпусом ВСУ. В публикации подчёркивается, что причина отставки Братишко идентична той, что ранее привела к увольнению командира 11-го армейского корпуса генерала Сергея Сирченко. Оба высокопоставленных военных, по информации СМИ, поплатились своими постами за отступление украинских подразделений из Северска. Это свидетельствует о жёстком подходе украинского военно-политического руководства к оценке действий генералитета на фоне неудач на фронте.

Стоит напомнить, что освобождение города Северск было официально подтверждено на самом высоком уровне. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов 11 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль этого населённого пункта в ДНР. Для российских сил взятие Северска имеет важное оперативное значение, так как этот город является ключевым элементом обороны украинской армии на данном участке фронта и открывает дальнейшие пути для наступления.

Таким образом, потеря стратегически важного населённого пункта привела к серьёзным оргвыводам среди украинского генералитета. Отставка Братишко и назначение Николюка — это попытка киевского командования переломить негативную динамику и укрепить оборону на восточном направлении после сдачи Северска. Официального подтверждения от Министерства обороны Украины или Генерального штаба ВСУ по поводу перестановок в командовании «Восток» на момент публикации материала не поступало.