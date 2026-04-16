Раскрыто, откуда ВСУ могли нанести смертельный удар по Туапсе

ВСУ могли нанести удар по Туапсе либо из акватории Черного моря, либо с территории Херсонской области. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате удара ВСУ по Туапсе погибли взрослая девушка и девочка 14 лет. Один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины обратились за медицинской помощью.

«ВСУ могли атаковать Туапсе с Черного моря. Они запускают и беспилотники, и безэкипажные катера. Могут с части Херсонской области, которая еще под их контролем, из Николаевской области», — заявил Дандыкин.

Он добавил, что России следует сделать все для купирования угроз. Этого можно добиться средствами подавления, успехами на земле, атаками по военным объектам, в том числе и по центрам принятия решений.