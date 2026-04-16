Военные летчики европейской страны провели первый полет на американском истребителе

Военно-воздушные силы Финляндии решили модернизировать свой авиапарк, впервые подняв в воздух американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II. Как сообщила пресс-служба ВВС республики, знаковое событие произошло 15 апреля на авиабазе ВВС США Эббинг, расположенной в штате Арканзас. Именно там с сентября прошлого года финские лётчики проходят интенсивную подготовку по управлению новейшими машинами.

Полёт стал первым практическим опытом финских военных за штурвалом F-35. В программе переучивания и повышения квалификации задействованы в общей сложности 150 пилотов из Финляндии, которым предстоит освоить сложную электронику и манёвренность этого многофункционального истребителя. На базе Эббинг для нужд финских ВВС сейчас размещены восемь учебных самолётов, на которых и проходят тренировки лётчиков. Выбор этой базы не случаен: США уже длительное время выступают ключевым союзником Хельсинки в сфере обороны, особенно после вступления страны в НАТО.

Столь масштабная подготовка стала возможной благодаря контракту, подписанному Финляндией с американской корпорацией Lockheed Martin в 2022 году. Соглашение предусматривает закупку 64 истребителей F-35A Lightning II, что сделает этот тип самолёта основой финской тактической авиации на десятилетия вперёд. Финансовые и технические параметры сделки ранее неоднократно обсуждались на уровне руководства обеих стран, подчёркивая стратегический характер партнёрства.

Поставки первых серийных машин в саму Финляндию начнутся уже осенью текущего года. Процесс перевооружения распланирован поэтапно. До 2028 года новые истребители поступят на вооружение Лапландского воздушного командования, которое отвечает за защиту северных рубежей страны. В течение 2028 года эстафету примет Карельское воздушное командование, прикрывающее восточное направление. Как ожидают в командовании ВВС республики, полная оперативная готовность всех 64 машин и интегрированных с ними систем будет достигнута к концу 2030 года.