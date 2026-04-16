Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять умных управляемых авиационных бомб, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российским объектам. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, в ведомстве сообщили об уничтожении 270 беспилотников самолетного типа. Районы, где они сбиты, не раскрываются.

ВСУ регулярно предпринимают атаки на российские объекты при помощи умных авиабомб. Так, в Минобороны сообщали об уничтожении 10 таких снарядов 1 апреля и 8 — 23 марта.

В сентябре военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что ВСУ располагают лишь небольшим количеством умных авиабомб. По его мнению, в сводках речь идет об американских корректируемых снарядах, которые после сброса с самолета могут разворачиваться на 180 градусов и кружить над целью.