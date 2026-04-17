На «Радиостанции Судного дня» прозвучал четвертый за день сигнал

В эфире российской радиостанции УВБ-76, известной также как «Радиостанция Судного дня», зафиксирован четвертый сигнал. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Новое сообщение прозвучало в четверг, 16 апреля, в 19:56 по московскому времени. Радио передало кодовое слово «Мясоруб».

Ранее канал уже фиксировал три других сигнала: «Ассолев», «Криптонит» и «Кратовгиб».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая начала вещание в 1976 году. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.