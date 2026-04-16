Силы ПВО РФ сбили за сутки 270 беспилотников ВСУ самолетного типа

ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 270 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Силы ПВО РФ сбили за сутки сотни беспилотников ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб и 270 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 134 449 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 923 танка и других боевых бронированных машин, 1 701 боевая машина реактивных систем залпового огня, 34 455 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 507 единиц специальной военной автомобильной техники.