Силы ПВО РФ сбили за сутки сотни беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 270 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб и 270 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 134 449 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 923 танка и других боевых бронированных машин, 1 701 боевая машина реактивных систем залпового огня, 34 455 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 507 единиц специальной военной автомобильной техники.