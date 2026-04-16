ВС России нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки Украины.

«В течение суток в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России... нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что удар нанесён по объектам оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что ВС России ударили по используемым ВСУ объектам ТЭК и транспорта Украины.