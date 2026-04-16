Казначейство Соединённого Королевства отклонило заявку Министерства обороны на финансирование в размере £200 млн ($271 млн), предназначенное для подготовки к потенциальному размещению британских войск на Украине после установления режима прекращения огня. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, британское оборонное ведомство будет вынуждено нести указанные затраты самостоятельно, несмотря на прогнозируемый бюджетный дефицит в £28 млрд ($38 млрд) на предстоящий четырёхлетний период.

В Минобороны пояснили, что запрошенные средства планировалось направить на модернизацию техники, обновление систем связи, усиление защиты от беспилотников и закупку дополнительного снаряжения для безопасности личного состава.

По информации правительственных источников, Минфин изначально сигнализировал о готовности оплатить подготовительную операцию из специального резервного фонда для чрезвычайных ситуаций. Однако позже, в условиях ужесточения бюджетной дисциплины, ведомство отозвало свое согласие.

Financial Times подчёркивает: конфликт между Минфином и военным ведомством по поводу финансирования украинской миссии — не изолированный инцидент, а проявление более широких дебатов о военных расходах, развернувшихся в Соединённом Королевстве.

6 января 2026 года премьер -министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении Лондона и Парижа разместить войска на Украине после прекращения огня. На пресс-конференции Стармер уточнил, что Британия и Франция планируют создать по всей Украине военные хабы, а также построить склады вооружений и техники. Он также подтвердил участие Лондона в миссии США по мониторингу режима прекращения огня.