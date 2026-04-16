«Хрупкий баланс»: война на Ближнем Востоке вышла из-под контроля

Сенат США разрешил американскому президенту Дональду Трампу наносить удары по Ирану, однако война на Ближнем Востоке уже вышла из-под контроля, так как решения больше не принадлежат одной стороне. Об этом заявил иранский журналист Хаял Муаззин, слова которого приводит «Царьград».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. В результате Тегеран практически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых поставок нефти и удобрений. 11-12 апреля прошли мирные переговоры между США и Ираном, однако они закончились безрезультатно.

А накануне в американском парламенте провалилась резолюция, которая могла бы запретить президенту Дональду Трампу отдавать приказы о новых ударах по Ирану.

При этом иранский журналист Хаял Муаззин обратил внимание на то, что США сейчас противостоят не только Ирану, но и глобальной системе интересов, «которая больше не функционирует по принципу одностороннего контроля».

«Чем больше Вашингтон пытается закрепить сдерживание, тем шире становится круг участников и тем меньше остается пространства для контроля. Происходит переход от «управления войной» к «управлению фрагментацией самой системы», где решения уже не принадлежат одной стороне, а формируются в хрупком балансе между транспортными коридорами, рынками и союзами», - констатировал он.

Рынки уже начинают учитывать риски дальнейшего закрытия Ормузского пролива, а это значит, что «время для политических решений истекает», пишет издание.

Напомним, что в настоящее время в Европе наблюдается дефицит дизеля, а цена на авиакеросин достигла 1900 долларов за тонну против 750 долларов до начала военных действий. Также шесть недель военных действий в Персидском заливе и блокада Ормузского пролива нанесли удар по продовольственному рынку, так как начались проблемы с поставками азотных удобрений и аммиака.