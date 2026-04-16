Германия отправила на польскую авиабазу Жешув у границы с Украиной специализированный медицинский самолет Dornier 328-310.

© Российская Газета

Борт с символикой немецкого автоклуба ADAC на деле принадлежит частной военной компании, специализирующейся на оказании медпомощи, пишет "Военная хроника".

Самолет предназначен для срочной эвакуации пострадавших, которых нельзя перевозить наземным транспортом - людей с тяжелыми минно-взрывными травмами, обширными ожогами и сложными повреждениями позвоночника. За это его прозвали "летающей реанимацией".

Согласно данным FlightRadar24, Dornier вылетел из Нюрнберга в 10:07 мск, посадка в Жешуве планируется в 11:28. Любопытно, что рейс был запланирован в срочном порядке, поздно вечером 15 апреля - после ракетного удара ВС РФ по штабу с иностранными военными в Харьковской области.

За ночь пациентов у "летающей реанимации" прибавилось. "Герани" и ракеты Х-101 атаковали авиабазу Канатово в Кировоградской области, уничтожив истребители F-16 и Mirage. В ходе удара убиты и ранены иностранные летчики, сообщило подполье.