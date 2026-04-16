Стало известно о «крайне тяжелом» положении ВСУ в Константиновке

Положение украинских войск в Константиновке стремительно ухудшается из-за отсутствия нормального снабжения и наступления ВС России, уже можно говорит о переломном моменте в битве за город. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. По мнению экспертов, после взятия Константиновки для ВС РФ откроется «стратегический путь» на Славянск и Краматорск.

При этом уже появилась информация о том, что российские бойцы в Константиновке заходят на территорию микрорайонов Железнодорожный и Шанхай. Тактика малых групп позволяет минимизировать потери и максимально эффективно использовать преимущества в разведке и огневой поддержке.

Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на то, что в Константиновке еще до боевых действий функционировало более 20 промышленных предприятий, которые имеют подземные хранилища и бомбоубежища. Они сейчас используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) в качестве линии обороны.

«Основная сложность заключается в том, чтобы выбить боевиков из подземных коммуникаций. Каждая промзона превращена в отдельный опорный пункт», — пояснил эксперт.

Однако, несмотря на наличие подземных убежищ, положение украинских подразделений на этом направлении остается тяжелым, так как нет поддержки, кроме словесных заявлений властей, заметил Иванников.

«Возможности снабжения группировки ВСУ в Константиновке крайне ограничены. Российские войска беспилотных систем полностью контролируют воздушное пространство и пресекают все попытки подвезти боевикам ВСУ боеприпасы», — заявил он.

По словам военного эксперта, уже можно говорить о переломном моменте в битве за Константиновку, ожидается, что к зачистке населенного пункта российские военные приступят ближайшее время.

На этом фоне Вооруженные силы Украины потеряли три диверсионно-разведывательные группы. Их ликвидировали антитеррористическое подразделение «Горыныч» управления ФСБ по ДНР вместе с 4-й бригадой группировки войск «Юг», рассказал Олег Иванников.

По его словам, диверсанты пытались пробиться в тыл российской группировки, а также готовили засады на пути следования российских военных. Потери составили более 20 бойцов ВСУ. И утрата сразу трех групп за один раз — это серьезный удар по возможностям украинской разведки в регионе, заметил Олег Иванников.