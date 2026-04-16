Северный фронт рванул, едва закончилось пасхальное перемирие. Как сообщает «Царьград», противник оценивает продвижение ВС РФ на 80 квадратных километров. Тем временем закончилась битва за агломерацию, которая длилась в общей сложности 706 дней.

«Южане» рвут фронт

На дружковско-константиновском направлении фиксируется продвижение в Долгой Балке и давление в городской застройке Константиновки. В районе Ильиновки продолжаются боевые действия, а южнее Константиновки ВС РФ расширяют подконтрольные территории в промышленной зоне.

Фиксируется просачивание подразделений ВС РФ в микрорайоны Железнодорожный и Шанхай в Константиновке. Действия ведутся малыми группами под прикрытием городской застройки с задачей закрепления и последующего расширения присутствия. ВСУ пытаются удерживать позиции, но ВС РФ не позволяют выстроить устойчивую линию обороны.

Подход Сырского

По данным полковника ССО ВСУ Владимира Антонюка, на гуляйпольском направлении вспыхнуло сразу несколько важнейших участков фронта. Украинское подразделение в Мирном полностью ликвидировано. Несмотря на попытки ВСУ стабилизировать оборону в Черивном, штурмовики уже обошли эти позиции севернее.

На соседнем северном участке идет атака ВС РФ из Косовцева в направлении Терноватого. Для стабилизации обороны украинское командование организовало рейд несколькими штурмовыми группами по восточному берегу реки Гайчур. Это вынудило ненадолго приостановить продвижение российских подразделений, однако ВС РФ начали неожиданное для ВСУ наступление в районе Александрограда.

Антонюк заявляет, что на направление срочно перебросили колоссальное число беспилотных расчетов, но не только их. Он обратил внимание на интервью замкомандира штурмового полка «Скала». Его численность уже превышает 10 тысяч человек, а присутствует он сразу на девяти разных участках фронта.

«О какой-то осмысленной стратегии боевых действий здесь не может быть и речи. Эти подразделения бросают туда, куда другие общевойсковые бригады отказываются идти. В безнадежные штурмы, такие как в Красноармейский, Купянский и Гуляйполе, или держаться в обороне там, где это уже равносильно самоубийству», — заявил Антонюк.

Инициаторами подобных решений являются не командиры штурмовых полков, а генштаб. Отказ офицеров же продиктован не высокими моральными принципами, а критическим дефицитом личного состава.

«Оказывается, почему-то к ним не хотят идти добровольно. И они ежемесячно заводят много уголовных дел по фактам попыток выкупа, то есть перевода за деньги военнослужащих из 425-го ошп в другие подразделения. Тут настолько все очевидно, что даже комментировать не нужно. Другие украинские военные также говорили о настоящем аде, царящем в подобных штурмовых полках», — заявил Антонюк.

«Скала» не единственное подобное подразделение в составе украинской армии. Солдаты противника подчеркивают — главком ВСУ Александр Сырский не умеет воевать иначе.

706 дней ада

За сутки бойцы ВС РФ продвинулись на северном фронте сразу на семи участках. Случилось и то, чего давно ждали аналитики — после достаточного расширения комаровского плацдарма удар пошел вглубь обороны противника. Теперь позиции находятся менее чем в полутора километрах от южных окраин села Ястребщина.

Максимальное продвижение — в Мирополье, почти 5 км. Бойцы зашли в центр села, а его север почти зачищен. На харьковском направлении вовсю полыхает липцевский участок — его контроль дает прямой выход к окраинам Харькова. Бои за него начались почти одновременно с Волчанском, с мая 2024 года.

Один из главных успехов за сутки — Волчанские Хутора. Многострадальное село перешло под контроль ВС РФ, а ВСУ теперь придется отступать на очень большую глубину из-за невозможности держать оборону. Бои за Хутора начались почти сразу после того, когда была окончена тяжелейшая битва за Волчанск. Многие подразделения остались на местах после победы и продолжили изнуряющие бои. Суммарно они длились 706 дней, более 100 из которых — сражения за Хутора.