«Радиостанция Судного дня» передала новое таинственное слово
Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала новое таинственное слово. Об этом свидетельствует информация Telegram-канала «УВБ-76 логи».
Станция вышла в эфир с сообщением в 10.46 мск 16 апреля. В нем содержалось слово «ассолев».
Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически станция передает речевые сообщения.
14 апреля станция передала слова «наймотать» и «бортограф». 13 апреля — слова «люсоштоф», «ассамблея», «китайский» и «ершистый».