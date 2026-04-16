Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала новое таинственное слово. Об этом свидетельствует информация Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Станция вышла в эфир с сообщением в 10.46 мск 16 апреля. В нем содержалось слово «ассолев».

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически станция передает речевые сообщения.

14 апреля станция передала слова «наймотать» и «бортограф». 13 апреля — слова «люсоштоф», «ассамблея», «китайский» и «ершистый».