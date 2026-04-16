На Украине заявили о новой тактике ударов ВС РФ

Вооруженные силы России использовали новую тактику для ударов по объектам на территории Украины. Об этом заявил спикер ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет о «фактически суточной атаке с семи утра вчерашнего дня по семи утра сегодняшнего». Он указал, что обычно Россия наносит комбинированные удары под утро, а «Калибры» и баллистика летят почти одновременно.

«Противник изменил период применения крылатых ракет, и мы видели вчера на вечер уже атаку именно крылатыми ракетами», — рассказал Игнат.

По его словам, ВС РФ в первую очередь изменили время для атаки.

В ночь на четверг, как пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», по Киеву и Днепру был нанесен массированный удар баллистическими ракетами и дронами. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в украинской столице и Киевской области этой ночью была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.